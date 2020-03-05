2020-03-05T09:55:44+03:00
Происшествия

Три подружки обворовывали магазины в Липецкой области

Жительницы областного центра воровали продукты в районах
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области поймали трех воровокВ Липецкой области поймали трех воровокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области женщины попались на магазинных кражах. Изначально, 3 марта в Задонский отдел полиции обратился директор сетевого магазина. Он рассказал, что из торгового зала кто-то вынес продукты на 3700 рублей.

Воровок вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемыми оказались две безработные жительницы Липецка 44 и 19 лет. Младшая из них замешана в еще одной краже. По версии полиции, еще в январе девушка вместе с 18-летней подружкой обворовала другой продуктовый магазин в на улице Карла Маркса в Лебедяни, откуда они вынесли товар на 2800 рублей.

По обеим кражам возбудили уголовные дела. Сейчас криминальных барышень проверяют на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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