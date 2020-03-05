2020-03-05T11:41:27+03:00
Общество

В Липецке из-за ремонта на котельной жители Сокола остались без тепла и горячей воды

Теплоснабжение восстановят к вечеру
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключили горячую воду и теплоЛипчанам отключили горячую воду и теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 5 марта, жители одного из районов Липецка остались без тепла и горячей воды. В 6 часов утра батареи стали холодными в домах поселка Свободный Сокол. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», причина отключения теплоснабжения – предупредительный ремонт на котельной с одноименным названием. Работы продлятся до 5 часов вечера. К этому же времени липчанам обещают вернуть тепло в их жилища, а также дать горячую воду.

Напомним, что в этот день холодную воду отключили на 23 улицах областного центра. Адреса можно посмотреть здесь. Энергетики напоминают, что подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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