2020-03-05T12:49:52+03:00
Происшествия

В Липецке подростки на «ВАЗе» врезались в пятиэтажку

Возбуждено дело об административном правонарушении [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ВАЗ врезался в дом. По словам очевидцев, за рулем машины находились подросткиВ Липецке ВАЗ врезался в дом. По словам очевидцев, за рулем машины находились подростки
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В минувшую среду, 4 марта, в Липецке произошло ДТП. Информация об этом появилась накануне в соцсетях. Очевидцы утверждают, что за рулем «ВАЗа», попавшего в аварию, находились подростки.

В Липецке подростки на "ВАЗе" снесли ограждение и влетели в дом.vk.com/myregion48

Они сначала колесили по району – во дворах по улице Космонавтов. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина снесла ограждение палисадника, после чего влетела в 5-этажный дом №47/6. Кстати, "шестерка" до сих пор подпирает здание.

- В районе 7 часов вечера автомобиль врезался в жилой дом, - прокомментировала «КП-Липецк» и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова. - Установлен владелец транспортного средства. Это житель одного из районов области. Устанавливаются лица, которые управляли автомобилем и обстоятельства происшествия.

Возбуждено административное расследование по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».

Напомним, что за сутки автоинспекторы выявили 889 нарушений правил дорожного движения. На улице Полиграфическая под колеса "Инфинити" попал 46-летний мужчина. Авария также произошла в района Манежа. Там столкнулись несколько машин. На видео попали «Хендай» и «Датсун». Иномарки получили повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

ДТП на Манеже в Липецке: "Хендай" и "Датсун" разбиты.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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