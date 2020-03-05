2020-03-05T13:20:31+03:00
Общество

За просевший асфальт в Нижнем парке Липецка ответит подрядчик

Организации, проводившие благоустройство, устранят недочеты за свой счет
Юлия КЛЮЕВА
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В Нижнем парке устранят недочетыВ Нижнем парке устранят недочетыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Нижнем парке Липецка проведут дополнительные работы. Причина тому – недочеты благоустройства, выявленные в ходе комиссионных обследований. По этому же вопросы чиновникам поступали жалобы от липчан.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все выявленные недочеты устранят подрядчики. Причем, за свой счет. В скором времени специалисты должны выровнять плитку, которая отошла от основания. Также они заменят асфальтобетонное покрытие, которое просело, выкрошившийся асфальт. Заново нанесут разметку беговых дорожек.

Рабочие уложат в землю кабели ландшафтных светильников. Уберут коррозию на металлоконструкциях, предотвратят ее дальнейшее появление. Восстановят деревянные короба, закрывающие электрощитовые – их повредили вандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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