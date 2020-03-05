2020-03-05T13:43:33+03:00
Происшествия

В Липецке ночью разбойники с ножом отняли машины у двоих таксистов

Одного из водителей ранили ножом
Лия МУРАДЬЯН
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разбойники с ножом отнимали машины у таксистовразбойники с ножом отнимали машины у таксистовФото: Лия МУРАДЬЯН
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Опасных разбойников задержали в Липецке в ночь с 5 по 5 марта. Неизвестные нападали с ножом на водителей, отнимали машины и скрывались. В полицию поступило сразу два таких заявления. В одном из случаев водителя такси ударили ножом, мужчина попал в больницу.

Отморозков вычислили в ту же ночь по «горячим следам», для задержания сотрудники полиции привлекли силовиков Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, задержаны двое безработных молодых людей в возрасте 17 и 23 лет. Один из них имеет судимость.

Похищенные машины тоже нашли. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК – разбой. Обоим негодяям грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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