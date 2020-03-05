ВАЗ разорвало, фура в кювете: последствия страшного ДТП под Липецком попали на видео

5 Март 2020 2020-03-05T14:22:05+03:00

ДТП с фурой в Задонском районе Фото: кадр с видео

В ДТП с «Ларгусом» в Задонском районе погибли люди [видео]

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Жуткая авария произошла в этот четверг, 5 марта, после полудня в Задонском районе Липецкой области. Там на 257 километре трассе Р-119 столкнулись грузовик и «Лада Ларгус». Все случилось у поворота на село Рогожино.

В результате аварии многотонная фура вылетела в кювет и перевернулась, а легковушку разорвало на части, от «Лады» осталась груда искореженного металла.

ДТП с фурой и "Ларгусом" в Липецкой области .

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 13.10. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, на месте работала оперативная группа и отделение поста №20 Задонского района.

В ДТП есть погибшие и пострадавшие, точно количество пока неизвестно. Как именно произошло столкновение и кто виноват, выясняли сотрудники ГИБДД. Движение на трассе затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU