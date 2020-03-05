Момент ДТП с пешеходом в Липецке сняла камера наблюдения
Вечернее ДТП с пешеходом на Полиграфической улице в Липецке попало в обзор городской камеры наблюдения. Напомним, авария случилась около 19.00 на улице Полиграфической недалеко от парка Победы.
ДТП на улице Полиграфическая.vk.com/myregion48
Там 46-летний водитель «Инфинити» сбил на дороге 52-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в темноте не по пешеходном переходу. На записи пешеход влетает в кадр на капоте иномарки, затем человека отбрасывает метра на 3 и он падает на проезжую часть.
Благо на встречной в этот момент никого не было. Шокированный водитель иномарки пытается помочь пострадавшему. По данным ГИБДД, мужчина с различными травмами попал в больницу. По факту травмирования человека сейчас проходит проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU