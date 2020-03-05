2020-03-05T16:09:01+03:00
Происшествия

Пьяный липчанин случайно утопил в реке подругу

За смерть по неосторожности мужчина получил условный срок
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор по трагическому несчастному случаю со смертельным исходом, к которому привело чрезмерное употребление алкоголя. Инцидент произошел на берегу реки Становая ряса в Чаплыгинском районе. Там отдыхали 55-летний мужчина и его знакомая, оба изрядно выпили и мужчина решил пошутить.

Пока женщина сидела у воды, он незаметно подошел сзади и толкнул ее в спину. Тот факт, что температура воды в реке тогда была всего 4 градуса и состояние сильного алкогольного опьянения, не позволили женщине выбраться из воды, она захлебнулась.

Уголовное дело возбудили по статье 109 УК – причинение смерти по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый полностью признал вину, в итоге его приговорили к 6 месяцам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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