Хозяин ротвейлера под Липецком отказался помочь ребенку, которому собака прокусила руку

5 Март 2020 2020-03-05T16:55:08+03:00

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В Липецкой области суд заставил хозяина ротвейлера ответить за свою собаку, которая едва не покалечила ребенка. Само происшествие случилось в августе 2019 года в поселке освобождение Задонского района. Мужчина выгуливал на улице без намордника собаку бойцовской породы, которая напала на ребенка.

Ротвейлер прокусил руку девочке. Из районной больницы ребенка срочно перевезли в областную детскую, где экстренно привили, вкололи антибиотики и залечили рану.

За выгул крупной собаки без поводка и намордника хозяина наказали по административной статье.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина всячески отрицал вину. По его словам, собака просто приветствовала девочку, положив лапы на плечи, но та начала отмахиваться. По версии ребенка, девочка едва успела закрыть голову руками, когда ротвейлер набросился.

При этом хозяин даже не предложил помощь и отказался показать справки, что собака ничем не болеет. Родитель потребовали возместить моральный ущерб. Суд встал на сторону ребенка, теперь владельцу ротвейлера придется выплатить 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU