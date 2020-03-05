В страшном ДТП с фурой и «Ладой» погибли сотрудники УФСИН

5 Март 2020 2020-03-05T18:35:38+03:00

Страшное ДТП под Липецком: трое погибли, один в больнице. В легковушке находились сотрудники УФСИН Фото: принтскрин видео.

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В этот четверг, 5 марта, в Липецкой области произошла страшная авария. В Задонском районе на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись грузовик с «Лада Ларгус». От удара многотонная фура вылетела в кювет и перевернулась. От легковушки осталась груда металла. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в салоне «Лады» находились 4 сотрудников исправительных учреждений областного УФСИН. Трое погибли. Одного доставили в больницу. Оперуполномоченные направлялись из Ельца в Липецк. Они находились при исполнении служебных обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU