МЧС предупреждает липчан о сильном ветре в ближайшие часы

6 Март 2020 2020-03-06T09:31:43+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о непогоде. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в Липецке и области ожидается сильный ветер. В ближайшие 1-6 часов и с сохранением в течении этой пятницы, 6 марта, возможны порывы южного ветра до 17 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают, какие меры безопасности нужно соблюдать при усилении ветра. В идеале - не выходить из зданий. Если сильный ветер застал на улице, лучше спрятаться в подземных переходах или подъездах домов.

Где точно нельзя останавливаться, так это около стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями. Смертельно опасно стоять под линией электропередач, подходить к оборвавшимся электропроводам. Дома нужно выключить из сети все электроприборы.

ИСТОЧНИК KP.RU