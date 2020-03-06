МЧС предупреждает липчан о сильном ветре в ближайшие часы
Спасатели предупреждают липчан о непогоде. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в Липецке и области ожидается сильный ветер. В ближайшие 1-6 часов и с сохранением в течении этой пятницы, 6 марта, возможны порывы южного ветра до 17 м/с.
Сотрудники МЧС напоминают, какие меры безопасности нужно соблюдать при усилении ветра. В идеале - не выходить из зданий. Если сильный ветер застал на улице, лучше спрятаться в подземных переходах или подъездах домов.
Где точно нельзя останавливаться, так это около стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями. Смертельно опасно стоять под линией электропередач, подходить к оборвавшимся электропроводам. Дома нужно выключить из сети все электроприборы.
ИСТОЧНИК KP.RU