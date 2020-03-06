Под Липецком тройное ДТП: машины всмятку, водители получили травмы

6 Март 2020 2020-03-06T10:05:45+03:00

А в областном центре женщина на "Мицубиси" сбила 12-летнего мальчика [видео]

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 035 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 4 водителей оказались пьяными. 74 человека не пристегнулись во время движения. 594 раза автомобилисты нарушили скоростной режим. 63 машины припарковали в неположенном месте. Также произошло 19 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувший четверг, 5 марта, В Добринском районе на трассе "Воронеж-Тамбов" столкнулись "Шевроле" и "Фиат". От удара первый автомобиль откинуло на "ВАЗ-2115". Травмы получили водители иномарок - 62-летний и 65-летний мужчины. Предварительная причина ДТП - нарушение дистанции.

В Липецке на улице Космонавтов 34-летняя автоледи на "Мицубиси" сбила 12-летнего мальчика. Ребенка с травмой доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили. Причина аварии - нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В Липецке женщина на "Мицубиси" сбила 12-летнего мальчика.vk.com/myregion48

Напомним о страшном ДТП, произошедшем накануне. В Задонском районе столкнулись грузовик ГАЗ и "Лада Ларгус". Погибли 36-летний водитель и 2 пассажира легковушки. Еще одного пассажира госпитализировали. Все они - сотрудники УФСИН. Видео с места происшествия здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU