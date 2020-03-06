В Липецке автобус №311 будет делать дополнительные остановки

6 Март 2020 2020-03-06T12:58:36+03:00

Транспорт начнет заезжать на улицы Ушинского и 40 лет Октября

Изменить размер текста: A A

В Липецке изменится маршрут автобуса №311 "улица Пришвина - Цементный завод, КПП". По данным пресс-службы городской администрации, автобусы будут заезжать на улицы 40 лет Октября и Ушинского.

Новая схема проезда в прямом направлении: ".. - улица Студеновская - площадь Заводская - улица Ушинского - 40 лет Октября - Ковалева - район Цементного завода". В обратном направлении транспорт пойдет по следующему маршруту: "район Цемзавода - улица Ковалева - 40 лет Октября - Ушинского - площадь Заводская - улица Студеновская - ..".

По обновленной схеме автобусы начнут двигаться уже в эту субботу, 7 марта. Кстати, изменится и расписание движения автобусов. По этому вопросу можно уточнить в диспетчерской по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU