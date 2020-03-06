В Липецке во время проверки автобусов перевозчиков оштрафовали на 12000 рублей

6 Март 2020 2020-03-06T12:13:47+03:00

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В минувший четверг, 5 февраля, в Липецке прошел рейд по проверке автобусов. Общественный транспорт обследовали на соответствие лицензионным требованиям. Водителей – на умение корректно вести себя и соблюдать ПДД.

Сотрудники департамента транспорта, управления дорог и транспорта, а также представители управления автодорожного надзора и ГИБДД осмотрели 12 автобусов. Они проверили исправность рулевого управления машин. Как сообщили в пресс-службе мэрии, нарушения выявили только у частных перевозчиков. Сотрудники УГИБДД составили 2 протокола. Водителю выписали 500 рублей штрафа. Должностному лицу - 5 тыс. рублей. Еще 3 протокола составили представители управления автодорожного надзора за следующие нарушения: в салоне автобуса не было сведений о перевозчике, маршруте, другой нужной информации. Общая сумма штрафа за это - 7 тыс. рублей.

Подобные рейды будут проводить регулярно. Кстати, с начала года перевозчиков уже оштрафовали на 350 тыс. рублей. Липчане могут сообщить о нарушениях или внести свои предложения по телефону 23-91-35. А также на странице в Инстаграм deptrans48.

ИСТОЧНИК KP.RU