В Липецке обстреляли из пневматики припаркованные машины
С наступлением весны и теплой погоды в Липецке активизировались хулиганы и всякого рода мелкие воришки. Как отмечают спасатели, за минувшие сутки, 5 марта, через телефон 112 в полицию обратились 59 человек, это втрое больше, чем днем раннее.
Например, минувшим вечером на улице Сергея Казьмина в микрорайоне Звездный негодяи обстреляли из пневматики припаркованные во дворе машины. На одной из иномарок разбили заднее стекло.
А у киосков на улицах Студеновская и Космонавтов двоим млодым людям брызнули в лицо из перцового баллончика.
Мелкую автокражу зарегистрировали на Алмазной улице, у проходных НЛМК, где обчистили багажник машины. Сейчас мелкие воришки начали красть покрышки, видеорегистраторы, антирадары и иногда магнитолы. Зимой таких краж почти не было, сейчас – едва ли не каждый день.
Все звонки спасатели передали в полицию. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, автовладельцам стоит позаботиться о безопасности своих машин.
ИСТОЧНИК KP.RU