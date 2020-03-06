В Липецке обстреляли из пневматики припаркованные машины

6 Март 2020 2020-03-06T12:58:47+03:00

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С наступлением весны и теплой погоды в Липецке активизировались хулиганы и всякого рода мелкие воришки. Как отмечают спасатели, за минувшие сутки, 5 марта, через телефон 112 в полицию обратились 59 человек, это втрое больше, чем днем раннее.

Например, минувшим вечером на улице Сергея Казьмина в микрорайоне Звездный негодяи обстреляли из пневматики припаркованные во дворе машины. На одной из иномарок разбили заднее стекло.

А у киосков на улицах Студеновская и Космонавтов двоим млодым людям брызнули в лицо из перцового баллончика.

Мелкую автокражу зарегистрировали на Алмазной улице, у проходных НЛМК, где обчистили багажник машины. Сейчас мелкие воришки начали красть покрышки, видеорегистраторы, антирадары и иногда магнитолы. Зимой таких краж почти не было, сейчас – едва ли не каждый день.

Все звонки спасатели передали в полицию. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, автовладельцам стоит позаботиться о безопасности своих машин.

ИСТОЧНИК KP.RU