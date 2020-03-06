Липецкий губернатор с замом сыграли для женщин на саксофоне и рояле

6 Март 2020 2020-03-06T16:41:10+03:00

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Губренатор Липецкой области вновь сделал липчанкам к Международному женскому дню музыкальный подарок. Напомним, год назад Игорь Артамонов сыграл на саксофоне фрагмент из популярной композиции «I love you baby».

В этом году в сюрпризе к 8 Марта участвовал не только глава региона. На сцене ОЦКНТ состоялось выступление Липецкого государственного духового оркестра с вице-губернатором области Ильей Тузовым, который играл на рояле. Во время концерта на сцену вышел и сам Игорь Артамонов с саксофоном в руках. Зрители в зале тут же начали аплодировать.

В прошлом году липчанки были в восторге от такого подарка. В этот раз эмоций еще больше. Липецкий губернатор поздравил милых дам и пожелал всегда быть любимыми и любить.

Игорь Артамонов и Илья Тузов подготовили для липчанок к 8 Марта музыкальный сюрприз.

Музыкальный подарок к 8 Марта от Игоря Артамонова и Ильи Тузова.

ИСТОЧНИК KP.RU