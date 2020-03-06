2020-03-06T16:36:43+03:00
Происшествия

В Липецке ветер сорвал с балкона металлический лист, а также повалил деревья

Последствия происшествий ликвидируют [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Сильный ветер в Липецке повалил деревья и оторвал металлические листы с домаСильный ветер в Липецке повалил деревья и оторвал металлические листы с домаФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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В эту пятницу, 6 марта, к 13.00 в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило 4 сообщения. Липчане рассказали спасателям о происшествиях, причина которых сильный ветер. Напомним, о порывах до 17 м/с липчан предупредили с самого утра.

Так, дерево упало на трамвайные провода между остановками "ККЦ-1" и "ДП №6". Из-за этого рельсовый транспорт встал. Большое дерево рухнуло за остановкой "15 микрорайон". С кровли дома №18а по улице Опытная ветер сорвал металлические листы. А с балкона дома №10 по улице Свиридова оторвались откосы. По словам очевидцев, одна из частей конструкции слетела еще ночью.

Еще один звонок - об упавшем с крыши отливе со здания на улице Мичурина. Он приземлился прямо на припаркованный автомобиль. Информацию обо всех сообщениях передали в соответствующие управления и УК. Последствия происшествий уже устраняют.

В Липецке с дома на улице Свиридова ветер сорвал откосы с балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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