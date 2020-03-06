На ремонтируемом проспекте Победы в Липецке пока оставят 4 открытые полосы

6 Март 2020 2020-03-06T17:02:17+03:00

Ремонт от кольца до Механизаторов начнется 9 марта, но всю дорогу сразу не закроют

Изменить размер текста: A A

В Липецке пока передумали полностью перекрывать вторую часть ремонтируемого участка проспекта Победы, от улицы Механизаторов до Кольцевой площади. Напомним, что ранее эту часть собирались закрыть сразу после 8 марта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сам ремонт не откладывается. 9 марта, как и планировалось, там начнется демонтаж, но по 2 полосы в каждую сторону оставят открытыми. Остальные полосы огородят пластиковыми блоками с водой. По данным департамента дорожного хозяйства и благоустройства, такое решение приняли, посовещавшись с коммунальщиками. Но это пока, дорогу все же закроют, но скорее всего после окончания отопительного сезона.

Отметим, весь участок, от Кольцевой до площади Победы, расширят до 6 полос – по 3 в каждую сторону, обновят ливневку, спилят деревья, уберут провода со старыми столбами и приведут в порядок тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU