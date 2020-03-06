2020-03-06T17:45:27+03:00
Общество

Липецкий СОБР почтил память погибших офицеров

Сотрудники Росгвардии возложили цветы к могилам Сергея Ситникова и Сергея Безрукавникова
Лия МУРАДЬЯН
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СОБР почтил память погибших офицеровСОБР почтил память погибших офицеровФото: Росгвардия.
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В этот день, 6 марта, сотрудники СОБР липецкого управления Росгвардии почтили память погибших товарищей. Подполковник милиции Сергей Ситников и старший лейтенант милиции Сергей Безрукавников погибли в 1996 году в Грозном. Указом президента липецкие офицеры СОБР награждены Орденом Мужества (посмертно).

Руководство, ветераны и личный состав СОБРа ежегодно приходят к могилам офицеров, чтобы почтить их память и возложить цветы.

СОБР почтил память погибших офицеров Фото: Росгвардия.

СОБР почтил память погибших офицеровФото: Росгвардия.

– Подвиг Сергея Ситникова и Сергея Безрукавникова является не только примером героизма для действующих сотрудников спецподразделений, но и примером любви к своей стране и своей семье, примером готовности отдать свою жизнь за мир и спокойствие в нашем государстве, – отметил командир СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области подполковник полиции Виктор Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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