Липецкий СОБР почтил память погибших офицеров
В этот день, 6 марта, сотрудники СОБР липецкого управления Росгвардии почтили память погибших товарищей. Подполковник милиции Сергей Ситников и старший лейтенант милиции Сергей Безрукавников погибли в 1996 году в Грозном. Указом президента липецкие офицеры СОБР награждены Орденом Мужества (посмертно).
Руководство, ветераны и личный состав СОБРа ежегодно приходят к могилам офицеров, чтобы почтить их память и возложить цветы.
СОБР почтил память погибших офицеровФото: Росгвардия.
– Подвиг Сергея Ситникова и Сергея Безрукавникова является не только примером героизма для действующих сотрудников спецподразделений, но и примером любви к своей стране и своей семье, примером готовности отдать свою жизнь за мир и спокойствие в нашем государстве, – отметил командир СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области подполковник полиции Виктор Попов.
ИСТОЧНИК KP.RU