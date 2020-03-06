Липецкие автоинспекторы дарили женщинам цветы

6 Март 2020 2020-03-06T18:23:06+03:00

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Липецкие автоинспекторы присоединились к Всероссийской акции МВД России «Цветы для автоледи». В эту пятницу, 6 марта, на дороги с цветами вышли сотрудники ДПС и представители Общественного совета УМВД России по Липецку, Екатерина Пинаева и Романа Нижегородов.

Акции МВД России «Цветы для автоледи» в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Исключительно по случаю Международного женского дня липецкие автоинспекторы решили проявить предвзятость – они останавливали только те машины, за рулем которых были женщины. И что не менее уникально, останавливали не для проверки документов. А просто чтобы подарить цветы.

Акции МВД России «Цветы для автоледи» в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Стражи порядка с цветами напоминали прекрасным дамам о безопасности на дорогах и вручали розы, с пожеланиями ровных дорог и зеленых светофоров. Взамен благодарные автоледи обещали всегда соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU