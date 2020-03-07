2020-03-07T19:17:28+03:00
Происшествия

В Липецкой области начала гореть сухая трава в полях

За один день зарегистрировали 20 случаев, во всех виноваты люди [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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С потеплением в Липецкой области начала гореть сухая трава. Накануне, вечером 6 марта, крупный пожар произошел в селе Тюрино Задонского района. По рассказу местных жителей, огонь распространился быстро и хватил все поле между рекой Дон и селом.

Пожар в Задонском районе .

В МЧС по области сообщили, что действительно с пятницы увеличились случаи возгорания сухой травы. Помимо сухой погоды и раннего схода снега, ситуацию усугубляет усилившийся ветер.

Например 6 марта пожарные выезжали на тушение сухой травы 20 раз. В каждом случае виной стал человеческий фактор. Люди начинают жечь сухую траву, не думая, что это может привести к серьезному ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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