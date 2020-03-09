2020-03-09T19:04:15+03:00
Происшествия

Гастролирующих по России разбойников поймали в Липецке

два рецидивиста отнимали сумки у женщин в Москве и Воронеже
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке задержали серийных разбойников-гастролеров, которые успели «засветиться» в других регионах России. Волна нападений на женщин прокатилась по Липецку в феврале. Неизвестные отнимали женские сумки вместе со всем находившимся внутри имуществом.

Негодяев в итоге вычислили и задержали. Брали опасных злодеев при участии силовиков СОБР Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемые двое мужчин 32 и 29 лет, оба судимые.

По данным полиции, оба причастны к другим аналогичным нападениям в Москве и Воронеже. Сколько всего эпизодов, пока не уточняется. Уголовные дела возбудили по части 2 статьи 161 УК – групповой разбой. Полиция еще разбирается в подробностях, обоих проверяют на причастность к другим преступлениям. Пока им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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