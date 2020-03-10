Под Липецком сбили школьника: 23-летняя девушка скрылась с места ДТП

10 Март 2020 2020-03-10T09:56:51+03:00

А в Грязях под колеса автомобиля попали девочки-подростки [фото, видео]

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За минувшие выходные на дорогах Липецкой области зафиксировано 2 252 нарушения правил дорожного движения. 51 водителя привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Не использовали ремни безопасности - 201 человек.800 раз автомобилисты превысили скорость. 15 машин припарковали в неположенном месте. Случилось 95 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В пятницу 6 марта в селе Боринское столкнулись "Лада Гранта" и "Ауди". От удара "Гранту" откинуло на стоящиую "Ладу Ларгус". Пострадал 53-водитель первого автомобиля. Его с травмами доставили в больницу.

Лада Гранта столкнулась с 2 автомобилями под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

7 марта в Задонске "ВАЗ-2107" врезался в "Дэу-Нексия". Травмы получили 29-летний водитель иномарки и его 30-летняя и 57-летняя пассажирки. Их отвезли в больницу.

В тот же день на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны столкнулись мотоцикл и "Лада Калина". 33-летнего мотоциклиста и его 30-летнего пассажира госпитализировали. Предварительная причина аварии - выезд на встречку.

8 марта в Становлянском районе перевернулся 47-летний водитель мопеда. Мужчина не справился с управлением. Его госпитализировали с травмами.

9 марта в Грязях на улице Осипенко 28-летний водитель "Лады Калины" сбил школьниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Девочек 14-ти и 15-ти лет доставили в больницу.

В Чаплыгинском районе в селе Троекурово сбили 13-летнего мальчика. Водитель скрылся с места ДТП. Школьник получил травму. Медики оказали его помощь и отпустили. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, нарушителя вскоре задержали. Оказалось, что за рулем машины находилась 23-летняя девушка.

ДТП на Лебедянском шоссе под Липецком.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU