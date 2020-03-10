В Липецке мошенники обчистили банковские карты пенсионерок

10 Март 2020 2020-03-10T10:26:27+03:00

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В Липецке мошенники продолжают красть деньги с банковских карт горожан. Так, на прошлой неделе в отдел полиции обратилась 60-летняя женщина. Она сообщила, что потеряла карту, а позже с нее пропали 6 173 рубля.

Как сообщили в этот вторник, 10 марта, в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемый уже задержан. Им оказался неработающий 33-летний липчанин.

Аналогичная ситуация произошла с 63-летней пенсионеркой. С ее утерянной банковской карты пропали 2 884 рубля. Этими деньгами неизвестный оплатил покупки в магазинах областного центра. Оперативники задержали предполагаемого преступника - неработающего ранее судимого 24-летнего парня.

По обоим фактам возбуждены дела по ч.1 ст.159.3 "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Максимальное наказание, которое грозит злодеям - до 3 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU