Астраханский мошенник подсунул липецкому пенсионеру билеты банка приколов за гармонь

10 Март 2020 2020-03-10T11:49:16+03:00

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В Липецке жертвой иногороднего афериста стал 78-летний пенсионер. В феврале пожилой мужчина разместил в сети объявление о продаже гармони. На него откликнулся некий покупатель, связались, обо всем и мужчина приехал к пенсионеру в квартиру на улице Гагарина.

Незнакомец купил музыкальный инструмент за 35 000 рублей, расплатился и ушел. Только потом пенсионер заметил, что ему подсунули 7 купюр «банка приколов» по 5000 дублей. 11 февраля пожилой человек обратился в полицию, где возбудили дело по статье «мошенничество».

Афериста в итоге вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался безработный 31-летний житель Астрахани. По части 2 статьи 159 ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU