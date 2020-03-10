2020-03-10T12:57:54+03:00
Происшествия

В Липецке школьник провалился под лед в пруду, но смог выбраться

Ребенок едва не утонул на улице Доватора
Лия МУРАДЬЯН
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Мальчик выбрался из воды до приезда спасателейМальчик выбрался из воды до приезда спасателейФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагедия едва не случилась вечером 8 марта, в районе улицы Доватора в Липецке. Там у подмерзшего пруда играли дети. Один из ребятишек решил проверить прочность льда и вышел на поверхность небольшого водоема, который находится районе гаражного кооператива, на пересечении с улицей Папина.

В Липецке уже не первый день держится теплая погода, поэтому лед на подобных водоемах если и есть, то крайне тонкий. Тонкая корка льда не выдержала вес 9-летнего мальчика и школьник провалился в ледяную воду. Благо, ребенка вовремя заметили проходившие мимо люди.

Как рассказала «КП-Липецк» начальник пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС Ирина Соколова, вызов поступил от очевидцев на номер «112», спасатели оперативно среагировали, отправив на место бригаду скорой помощи и полицию.

Помощь спасателей в итоге не потребовалась, мальчик смог выбраться из воды при помощи прохожих. Ребенка увезли в больницу с подозрением на переохлаждение. Но в целом, все закончилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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