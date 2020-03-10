В Липецке школьник провалился под лед в пруду, но смог выбраться
Трагедия едва не случилась вечером 8 марта, в районе улицы Доватора в Липецке. Там у подмерзшего пруда играли дети. Один из ребятишек решил проверить прочность льда и вышел на поверхность небольшого водоема, который находится районе гаражного кооператива, на пересечении с улицей Папина.
В Липецке уже не первый день держится теплая погода, поэтому лед на подобных водоемах если и есть, то крайне тонкий. Тонкая корка льда не выдержала вес 9-летнего мальчика и школьник провалился в ледяную воду. Благо, ребенка вовремя заметили проходившие мимо люди.
Как рассказала «КП-Липецк» начальник пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС Ирина Соколова, вызов поступил от очевидцев на номер «112», спасатели оперативно среагировали, отправив на место бригаду скорой помощи и полицию.
Помощь спасателей в итоге не потребовалась, мальчик смог выбраться из воды при помощи прохожих. Ребенка увезли в больницу с подозрением на переохлаждение. Но в целом, все закончилось благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU