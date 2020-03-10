В Липецке собака захлопнула за хозяйкой дверь – пришлось вызывать спасателей

10 Март 2020 2020-03-10T14:04:41+03:00

За неделю сотрудники ГО и ЧС выезжали на помощь 40 раз

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Необычный инцидент произошел накануне 8 марта на Шерстобиова в Липецке. Оттуда к спасателям ГО и ЧС поступило сообщение о захлопнувшейся двери квартиры. Ситуация стандартная и обычно это самый «популярный» вызов. Необычным в этой ситуации стало то, что дверь закрыл не ребенок, а собака.

Когда хозяйка вышла в тамбур, хаски встала на задние лапы, придавила дверь и замок захлопнулся. Как оказалось, случай не такой уж и уникальный. По данным ГО и ЧС, на памяти руководителя смены спасателей Виктора Евдокимова, порой двери за хозяевами захлопывают даже кошки. А однажды запереться на засов умудрился королевский дог.

Спасатели убирали поваленные ветром деревьяФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Всего за неделю, со 2 по 8 марта, городские спасатели выезжали на помощь 40 раз. Например, приходилось снимать кольцо с пальца женщины и проверять подозрительные предметы.

Немало хлопот добавил ветер, который поднялся в пятницу, 6 марта. В тот день по Липецку было 5 сообщений о поваленных деревьях. Например на улице Нестерова дерево упало на здание автосервиса, а в 15 микрорайоне тополь рухнул на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU