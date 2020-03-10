2020-03-10T15:10:12+03:00
Общество

В школах Липецка запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

Особые меры не влияют на всероссийские проверочные работы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Наряду с особыми мерами, которые ввели в Липецкой области в связи с коронавирусом, будут действовать еще ряд ограничений. В частности департамент образования Липецка ввел запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей в стенах школ и других образовательных учреждений. Ограничение распространяется на все массовые мероприятия, включая конкурсы и олимпиады.

Постановление начинает действовать с этого вторника, 10 марта. Напомним, что в этот же день в Липецкой области ввели режим повышенной готовности в связи с инфекцией. Людей с признаками ОРВИ просят не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

Отметим, что сейчас в школах проходят всероссийские проверочные работы. Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе городского департамента образования, ограничения на ВПР не влияют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Передумали: Проспект Победы в Липецке все же перекроют полностью
Отставку прокурора Липецкой области пока не подтверждают
Дороги Липецка очищает машина-пылесос
В Липецке пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Школы Липецкой области закрыли на карантин на 2 недели
Не во всех аптеках Липецка есть медицинские маски
Липецкая управляшка попала под статью из-за фиктивного собрания жильцов
В школах Липецка запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
В Липецке собака захлопнула за хозяйкой дверь – пришлось вызывать спасателей
В Липецке школьник провалился под лед в пруду, но смог выбраться
В школах и детсадах Липецка у детей проверяют температуру
Астраханский мошенник подсунул липецкому пенсионеру билеты банка приколов за гармонь