В школах Липецка запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T15:10:12+03:00

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Наряду с особыми мерами, которые ввели в Липецкой области в связи с коронавирусом, будут действовать еще ряд ограничений. В частности департамент образования Липецка ввел запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей в стенах школ и других образовательных учреждений. Ограничение распространяется на все массовые мероприятия, включая конкурсы и олимпиады.

Постановление начинает действовать с этого вторника, 10 марта. Напомним, что в этот же день в Липецкой области ввели режим повышенной готовности в связи с инфекцией. Людей с признаками ОРВИ просят не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

Отметим, что сейчас в школах проходят всероссийские проверочные работы. Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе городского департамента образования, ограничения на ВПР не влияют.

ИСТОЧНИК KP.RU