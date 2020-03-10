Липецкая управляшка попала под статью из-за фиктивного собрания жильцов

10 Март 2020 2020-03-10T15:48:04+03:00

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В Липецке под уголовную статью попала управляющая компания, которая подделала документ о собрании жильцов. В прокуратуру коллективно обратились жильцы дома №7 по улице Коцаря и пожаловались на протокол общего собрания, по которому их договор с ООО «УК «Новый Альянс» расторгли и заключили с ООО «21 микрорайон».

Но по заверению жильцов, ни на каком собрании они не были и ничего не подписывали. То есть, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, новый договор заключили на основании заведомо подложного документа.

Материалы проверки передали в правоохранительные органы. В итоге за фальшивое решение по собранию жильцов возбудили дело по части 3 статьи 327 УК – использование поддельного документа.Максимальное наказание по данной статье до года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU