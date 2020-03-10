2020-03-10T15:48:04+03:00
Происшествия

Липецкая управляшка попала под статью из-за фиктивного собрания жильцов

По факту подделки документа возбудили уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Жильцы пожаловались в прокуратуруЖильцы пожаловались в прокуратуруФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке под уголовную статью попала управляющая компания, которая подделала документ о собрании жильцов. В прокуратуру коллективно обратились жильцы дома №7 по улице Коцаря и пожаловались на протокол общего собрания, по которому их договор с ООО «УК «Новый Альянс» расторгли и заключили с ООО «21 микрорайон».

Но по заверению жильцов, ни на каком собрании они не были и ничего не подписывали. То есть, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, новый договор заключили на основании заведомо подложного документа.

Материалы проверки передали в правоохранительные органы. В итоге за фальшивое решение по собранию жильцов возбудили дело по части 3 статьи 327 УК – использование поддельного документа.Максимальное наказание по данной статье до года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Передумали: Проспект Победы в Липецке все же перекроют полностью
Отставку прокурора Липецкой области пока не подтверждают
Дороги Липецка очищает машина-пылесос
В Липецке пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Школы Липецкой области закрыли на карантин на 2 недели
Не во всех аптеках Липецка есть медицинские маски
Липецкая управляшка попала под статью из-за фиктивного собрания жильцов
В школах Липецка запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
В Липецке собака захлопнула за хозяйкой дверь – пришлось вызывать спасателей
В Липецке школьник провалился под лед в пруду, но смог выбраться
В школах и детсадах Липецка у детей проверяют температуру
Астраханский мошенник подсунул липецкому пенсионеру билеты банка приколов за гармонь