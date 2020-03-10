2020-03-10T17:59:23+03:00
Общество

Дороги Липецка очищает машина-пылесос

А малогабаритная техника отмывает водой тротуары
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие улицы чистят после зимыЛипецкие улицы чистят после зимыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Дороги Липецка приводят в порядок после зимы. За период холодов на проезжие части города высыпали 16,5 тыс. тонн песоколяной смеси, а также 2,6 тыс. тонн соли.

По данным пресс-службы мэрии, дороги и пешеходные зоны круглосуточно расчищают от противогололедных материалов. Этим занимаются 4 подметательно-уборочных прицепа "Бродвей". По ночам участки кольцевого движения очищает машина-пылесос. На борьбу с грязью и мусором по утрам выходят 3 бригады рабочих. Днем - около 7 бригад. Единственное, улицы еще не поливают водой. Причина - к концу недели температура пойдет вниз, возможно ушудшение погоды и заморозки. Поэтому малогабаритная техника отмывает только тротуары. Работы ведутся в темное время суток и ранним утром.

Пока уборка проводится в центре города. Затем спецтехника войдет на Лебедянское шоссе, проспект Победы, улицы Механизаторов, 50 лет НЛМК и тд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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