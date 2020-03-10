2020-03-10T18:25:00+03:00
Общество

Отставку прокурора Липецкой области пока не подтверждают

Официально Константин Кожевников в отпуске
Лия МУРАДЬЯН
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Главный прокурор Липецкой областиГлавный прокурор Липецкой областиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке появились служи об отставке главного прокурора области Константина Кожевникова. Информация о том, что Константин кожевников якобы уже написал заявление, начала распространяться в месенджерах и телеграм-каналах.

Официально данное сообщение не подтверждают, но и не опровергают. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе областной прокуратуры, Константин Кожевников сейчас находится в отпуске, согласно графику отпусков.

Отпуск главного прокурора региона продлится до конца марта. После чего ситуацию смогут прояснить. Отметим, что Константин Кожевников возглавляет прокуратуру региона с 2013 года. Ранее работал прокурором Калужской области, а непосредственно перед назначением в Липецк - Нижегородской. В органах прокуратуры работает с 1990 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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