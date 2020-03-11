В Липецке завод пластиковых изделий задолжал сотрудникам 2.5 млн рублей зарплаты

11 Март 2020 2020-03-11T09:00:29+03:00

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В Липецке без заработанных денег остались 24 сотрудника предприятия по производству труб и профилей из пластика. По данным СК, ООО «Викма» задолжала 24 рабочим более 2.5 млн рублей.

По факту невыплаты зарплат возбудили уголовное дело. Согласно материалам, деньги были и гендиректор мог рассчитаться с сотрудниками, но не делал этого из личной корыстной заинтересованности. То есть деньги были, но тратились на хозяйственные нужды предприятия, расчет с поставщиками и кредиторами.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, руководитель управления не раз встречался с рабочими и лично следил за расследованием. В итоге предприятие начало выплачивать долги по зарплатам. Расследование почти завершилось, по части 2 статьи 145.1 УК РФ директору грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU