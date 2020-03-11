В Липецке женщина за рулем сбила пешехода, который вышел на дорогу не по правилам

11 Март 2020 2020-03-11T09:12:12+03:00

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В Липецке нарушение ПДД со стороны пешехода обернулось для него серьезными последствиями. ДТП случилось минувшим вечером, 11 марта, на улице Липецкой, где под колеса «Шкоды» угодил 61-летний мужчина. За рулем иномарки была 42-летняя женщина. Как сообщает ГИБДД региона, причиной аварии стало нарушение правил перехода через проезжую часть. Пешеход оказался с травмами в больнице.

Это было единственное ДТП с пострадавшим за сутки в Липецкой области. Автоинспекторы напоминают, что дорогу можно переходить только по пешеходными переходом и только убедившись, что машина уступает дорогу.

Всего за те же сутки в регионе зарегистрировали 28 аварий без пострадавших. На дорогах сотрудники ДПС остановили 5 нетрезвых водителей и 65 человек без ремней безопасности. Радары зафиксировали 1769 случаев превышения скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU