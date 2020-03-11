2020-03-11T09:43:47+03:00
Происшествия

Под Липецком карманник вытащил все деньги у мужчины на улице

Воришка украл 35000 рублей, но даже не успел все потратить
Лия МУРАДЬЯН
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Карманника и домушника поймали под ЛипецкомКарманника и домушника поймали под ЛипецкомФото: Лия МУРАДЬЯН
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Кражу из одежды раскрыли в Грязинском районе Липецкой области. 8 марта в полицию пришел 59-летний мужчина и рассказал, что у дома по улице Ленинской кто-то вытащил из кармана его куртки 35 000 рублей.

Карманника оперативно вычислили и задержали, он даже не успел потратить все деньги. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, подозреваемым оказался 42-летний безработный житель того же района. В ходе задержания у него нашли 30 000 рублей, еще 5000 он потратил. Мужчина сразу во всем сознался. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража. Грязинцу грозит до 5 лет тюрьмы.

Там же в Грязях поймали на двух кражах 53-летнего домушника, в одном случае он украл у женщины банки с соленьями, во втором – вынес из сарая телевизор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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