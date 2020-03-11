Рецидивист из Тамбова угнал машину в Липецке
В Липецке раскрыли угон автомобиля, который пропал у 46-летнего мужчины от дома по улице Мусоргского. Заявление поступило в полицию 7 марта, угонщика задержали сотрудники ДПС. ИМ оказался 29-летний житель Тамбовской области, известно, что мужчина нигде не работает и имеет судимости. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемый уже во всем сознался.
В тот же день еще одну машину пытались угнать в селе Хмелинец, Задонского района. Автомобиль стоял на улице Степанищева. Здесь под подозрение попал 30-летний житель Задонского района.
В обоих случая возбудили уголовные дела по 166 статье УК - неправомерное завладение автомобилем. Угонщикам грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU