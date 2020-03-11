В Международный женский день в Липецке отметили всплеск домашнего насилия

11 Март 2020 2020-03-11T10:51:41+03:00

8 марта на номер «112» чаще сообщали о драках и побоях

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По данным спасателей, Международный женский день в Липецке народ отмечал весьма бурно. Именно на 8 марта пришелся всплеск звонков на экстренный номер «112», диспетчеры приняли 657 звонков, что стало рекордом за неделю. В обычные дни их бывает на 20-30% меньше.

Большинству звонивших нужна была полиция и скорая помощь. Как сообщили в пресс-службе городского у правления по делам ГО и ЧС, настоящим бичом праздничного вечера стали уличные драки.

Сообщение о бытовых конфликтах с побоями тоже зашкаливали. Как ни печально, но таких эпизодов было 16 – мужья били жен и сожительниц. Зарегистрировали даже случай, где сын поднял руку на маму.

Не обошлось и без буянивших женщин, правда был всего один такой случай, когда хорошо отметившая дама устроила пьяный дебош. Уже на следующие сутки, 9 марта, спасатели приняли 412 звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU