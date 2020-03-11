Случайный секс обернулся для дамы в Липецке кражей денег и телефона

11 Март 2020 2020-03-11T11:32:07+03:00

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В Липецке женщина из-за случайной связи лишилась денег и смартфона. 37-летняя дама обратилась в полицию 10 марта. Женщина поведала, что бурно провела вечер накануне 7 марта. Веселье началось вечером в одном из развлекательных заведений, где липчанка познакомилась с 30-летним мужчиной.

Вечер решили продолжить дома у нового знакомого. Наутро после бурной ночи женщина засобиралась домой, но не нашла сумку в которой был телефон и 7000 рублей. Любовник убедил даму, что та скорее всего забыла сумку в такси. Спустя 3 дня она решилась идти в полицию.

Ушлого альфонса поймали. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в ходе обыска у подозреваемого изъяли украденный телефон. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража со значительным ущербом, который оценили в 18 000 рублей. Ухажеру грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU