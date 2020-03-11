2020-03-11T11:32:07+03:00
Происшествия

Случайный секс обернулся для дамы в Липецке кражей денег и телефона

Альфонс обокрал женщину после проведенной вместе ночи
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Ухажера поймала полицияУхажера поймала полицияФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке женщина из-за случайной связи лишилась денег и смартфона. 37-летняя дама обратилась в полицию 10 марта. Женщина поведала, что бурно провела вечер накануне 7 марта. Веселье началось вечером в одном из развлекательных заведений, где липчанка познакомилась с 30-летним мужчиной.

Вечер решили продолжить дома у нового знакомого. Наутро после бурной ночи женщина засобиралась домой, но не нашла сумку в которой был телефон и 7000 рублей. Любовник убедил даму, что та скорее всего забыла сумку в такси. Спустя 3 дня она решилась идти в полицию.

Ушлого альфонса поймали. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в ходе обыска у подозреваемого изъяли украденный телефон. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража со значительным ущербом, который оценили в 18 000 рублей. Ухажеру грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Случайный секс обернулся для дамы в Липецке кражей денег и телефона
В Международный женский день в Липецке отметили всплеск домашнего насилия
Рецидивист из Тамбова угнал машину в Липецке
Под Липецком карманник вытащил все деньги у мужчины на улице
В Липецке женщина за рулем сбила пешехода, который вышел на дорогу не по правилам
В Липецке завод пластиковых изделий задолжал сотрудникам 2.5 млн рублей зарплаты
Передумали: Проспект Победы в Липецке все же перекроют полностью
Отставку прокурора Липецкой области пока не подтверждают
Дороги Липецка очищает машина-пылесос
В Липецке пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса
В Липецке пройдет супер-фестиваль Диско 90-х
Школы Липецкой области закрыли на карантин на 2 недели
Не во всех аптеках Липецка есть медицинские маски
Липецкая управляшка попала под статью из-за фиктивного собрания жильцов
В школах Липецка запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
В Липецке собака захлопнула за хозяйкой дверь – пришлось вызывать спасателей
В Липецке школьник провалился под лед в пруду, но смог выбраться
В школах и детсадах Липецка у детей проверяют температуру
Астраханский мошенник подсунул липецкому пенсионеру билеты банка приколов за гармонь