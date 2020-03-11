В Липецке и области нет новых случаев заражения коронавирусом

11 Март 2020 2020-03-11T12:59:27+03:00

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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в Липецкой области не выявлено. Об этом сообщили в эту среду, 11 марта, в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, что диагноз подтвердился у 3 липчан. Еще 7 человек - в обсерваторе. Хотя ранее под наблюдением находились 5 жителей области. Также на наличие вируса обследовали 150 человек, контактировавших с больными. У них симптомов коронавируса не нашли.

Накануне, 10 марта, в Липецкой области ввели режим повышенной готовности. Липчан с признаками инфекции обязали вызывать врачей на дом. В минувший вторник также объявили о карантине во всех школах региона. Учебный процесс приостановили до особого распоряжения. Массовые места и транспорт дезинфицируют. А православные липчане решили провести автомобильный крестный ход против коронавируса, а также прочитать молитву по соглашению.

Жителей региона просят соблюдать меры профилактики коронавируса – чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и тд. Кстати, в некоторых аптеках Липецка нет медицинских масок. Более того, с прилавков смели даже антисептики для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU