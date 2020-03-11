На следующей неделе парки Липецка обработают от клещей

11 Март 2020 2020-03-11T12:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Парки Липецка обработают от клещей. Работы стартуют уже на следующей неделе. Акарицидные обработки проведут с 16 по 22 марта. Об этом сообщили в группе Вконтакте «Парки Липецка».

Клещи появляются с приходом весны – первыми проталинами. По информации регионального Роспотребнадзора, их численность резко возрастает, как только сходит снег. Пик наступает в конце апреля – начале мая. В 2019 году первые покусы клещей выявили 20 марта.

Напомним, что обнаружив на теле клеща, следует обратиться в медучреждение, чтобы его извлекли. Клеща нужно отправить в лабораторию на исследование. Для взрослых процедура платная. Для детей – бесплатная, если есть полис ОМС.

Лаборатории в областном центре находятся по адресам: улица Космонавтов, 37А – ГУЗ «Липецкая областная инфекционная больница», улица Марины Расковой. 18 – ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», улица Гагарина, 60А – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

ИСТОЧНИК KP.RU