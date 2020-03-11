2020-03-11T13:03:27+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о сильном ветре и снеге в ближайшие дни

В Липецке и области повышается вероятность возникновения ЧС
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие спасатели предупреждают о сильном ветреЛипецкие спасатели предупреждают о сильном ветреФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. В Липецке и области с 18.00 этого дня 11 марта до 18.00 пятницы 13 марта повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода. В темное время суток от 2 до 7 градусов выше ноля. Местами умеренные дожди. Днем 7-12 градусов тепла и небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западной четверти 9-14 м/с. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Липчан просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности при усилении ветра. В такую погоду лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами, под деревьями, стоять под линиями электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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