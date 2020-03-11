Под Липецком буду судить мужчину, до смерти избившего сожителя матери

11 Март 2020 2020-03-11T13:52:59+03:00

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В Елецком районе будут судить 39-летнего жителя села Казаки. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, трагедия случилась 28 ноября прошлого года в Липецкой области. Между сыном хозяйки дома и ее сожителем произошел конфликт. 33-летний возлюбленный женщины был пьян. После нецензурной брани сын хозяйки ударил мужчину кулаком по голове и животу. Затем он отвез сожителя домой. Там он и скончался.

Причина смерти – тупая травма живота с разрывом внутренних органов. Такой вывод сделали судмедэксперты. Мужчина признал свою вину, а также раскаялся в содеянном. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемого ждет до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU