2020-03-11T14:05:07+03:00
Общество

Под Липецком почти месяц ищут 34-летнего мужчину

Нужна помощь добровольцев
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области ищут мужчинуВ Липецкой области ищут мужчинуФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецкой области почти месяц ищут 34-летнего мужчину. Карабанов Владимир Александрович пропал в селе Ламское Становлянского района. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», где-то с 13 февраля местонахождение липчанина неизвестно. Требуется помощь волонтеров.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза темные.

Был одет: темная длинная куртка-бушлат, темные брюки, темные высокие дутые сапоги, темная шапка-ушанка.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Карабанова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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