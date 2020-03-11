В киоске у школы в Липецке продавали детям снюсы и сигареты

11 Март 2020 2020-03-11T17:18:37+03:00

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В Липецке киоск поймали на продаже детям курительных смесей. На торговую точку в пределах 9 микрорайона вышли сотрудники полиции. Подозрительный ларек удобно расположился в центре микрорайона, недалеко от школы и детского сада. И хозяева решили воспользоваться территориальным преимуществом, продавая детям запрещенные вещества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подтвердился факт продажи курительной смеси 14-летнему школьнику.

В Липецке продали ребенку снюсы.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Продавщица дала подростку пачку сигарет и упаковку снюса, причем даже не поинтересовалась, сколько школьнику лет и не попросила показать паспорт. Никаких сертификатов на смесь в киоске не оказалось. Всю подозрительную продукцию забрали и отправили на экспертизу в Роспотребнадзор.

По факту продажи сигарет школьнику возбудили административное дело по статье 14.53. КоАП РФ. Предпринимателю грозит до 150 000 рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU