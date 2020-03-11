В субботу в Липецке ограничат продажу алкоголя

11 Март 2020 2020-03-11T17:38:36+03:00

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В эти выходные в Липецке ограничат продажу алкоголя. Запрет на спиртное введут в селе Сселки. В субботу, 14 марта, на площадке между домами №23а и №25 по улице Апраксина пройдет митинг. Он стартует в областном центре 13.00 и закончится, ориентировочно, в 15.00 дня.

В пресс-службе городской администрации напоминают, что согласно действующему законодательству, запрещено продавать алкоголь во время проведения мероприятий в местах массового скопления людей. Ограничение начинает действовать за 2 часа до заявленного начала мероприятия. Вновь купить спиртные напитки можно будет спустя 2 часа после окончания события. Кстати, за нарушение ограничения предприятиям общепита грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU