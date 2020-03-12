2020-03-12T09:23:38+03:00
Общество

Липецкая прокуратура заставила дорожников отремонтировать улицу Плеханова

Пешеходные переходы из плитки рассыпались от 4 до 82 дома
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Тротуарная плитка не выдерживает поток машинТротуарная плитка не выдерживает поток машинФото: Прокуратура Липецкой области
Изменить размер текста:

В Липецке сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили состояние улицы Плеханова и нашли массу дефектов дорожного покрытия. На протяжении участка от 4 до 82 дома есть 7 пешеходных переходов, которые выложены тротуарной плитки. Как оказалось этот вид материала обладает низкой износостойкостью и поток автомобилей не выдерживает. В итоге на «зебрах» просело покрытие, образовались колеи, выбоины и другие дефекты.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в целях защиты граждан прокурор обратился в суд и потребовал обязать городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировать улице в первом полугодии 2020 года. Суд удовлетворил иск прокуратуры, ремонт должен начаться с наступлением тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор назвал редкостной чушью фейк, что Липецк хотят закрыть из-за коронавируса
В ДТП с четырьмя машинами на трассе «Дон» под Липецком пострадали 2 водителя
Липецкая прокуратура заставила дорожников отремонтировать улицу Плеханова
В Липецке подозревают во взятках ряд сотрудников МЧС
В Липецке из-за ограничений по коронавирусу переносят спектакли и концерты
В соцзащите Липецка дезинфицируют кабинеты и измеряют температуру посетителей
В субботу в Липецке ограничат продажу алкоголя
В киоске у школы в Липецке продавали детям снюсы и сигареты
Из-за реконструкции проспекта Победы меняется движение на соседних дорогах
На липецких предприятиях для борьбы с коронавирусом рабочие проходят через тепловизор
Школьников Липецка перевели на дистанционное обучение
Автобусы и трамваи Липецка дезинфицируют каждый день
Под Липецком почти месяц ищут 34-летнего мужчину
Под Липецком буду судить мужчину, до смерти избившего сожителя матери
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре и снеге в ближайшие дни
На следующей неделе парки Липецка обработают от клещей