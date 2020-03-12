Липецкая прокуратура заставила дорожников отремонтировать улицу Плеханова

12 Март 2020 2020-03-12T09:23:38+03:00

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В Липецке сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили состояние улицы Плеханова и нашли массу дефектов дорожного покрытия. На протяжении участка от 4 до 82 дома есть 7 пешеходных переходов, которые выложены тротуарной плитки. Как оказалось этот вид материала обладает низкой износостойкостью и поток автомобилей не выдерживает. В итоге на «зебрах» просело покрытие, образовались колеи, выбоины и другие дефекты.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в целях защиты граждан прокурор обратился в суд и потребовал обязать городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировать улице в первом полугодии 2020 года. Суд удовлетворил иск прокуратуры, ремонт должен начаться с наступлением тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU