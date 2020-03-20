2020-03-20T15:20:45+03:00
Общество

Спасатели предупреждают о снегопаде, морозах и сильном ветре в Липецке

Неблагоприятная погода обрушится на регион в выходные
Лия МУРАДЬЯН
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Снегопад, мороз и сильный ветер ждут в ЛипецкеСнегопад, мороз и сильный ветер ждут в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Погода в Липецке резко ухудшится в предстоящие выходные, о чем предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС. По прогнозу гидрометцентра неблагоприятные метеоусловия сложатся в Липецке в ближайшие три дня, с 21 по 23 марта.

Уже в субботу вечером выпадет мокрый снег, который к 23 марта превратится в сильный снегопад. На дорогах образуется гололедица. Кроме этого до 13 метров в секунду усилится северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 21 м/с. Одновременно опустится температура воздуха, ночью ожидается до 5 градусов мороза, днем от -2 до +3 °С.

Спасатели предупреждают, столь резкая смена погоды может привести к чрезвычайным ситуациям на дорогах, увеличению количества ДТП и обрывам проводов. Согласно долгосрочному прогнозу, погода нормализуется только к середине следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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