2020-03-23T14:18:53+03:00
Происшествия

Подарок от банкомата в 80 000 рублей обернулся для липчанина уголовным делом

Люди забирают забытые в ячейках чужие деньги
Лия МУРАДЬЯН
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Люди крадут чужие деньги с банкоматаЛюди крадут чужие деньги с банкомата
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В Липецке раскрыли крупную кражу из банкомата, которая произошла в конце января. 30 января 44-летний мужчина решил снять 80 000 рублей наличными, но в банкомате на улице Гагарина произошел сбой. Мужчина провел операцию, банкомат вернул карту, а деньги так и не появились. В службе поддержки банка ответили, что операция проходит и нужно дождаться у банкомата. Но клиент уехал так и не дождавшись своих денег. Зато внезапно повезло другому посетителю, которому аппарат выдал те самые 80 000 рублей. В итоге кто-то забрал всю сумму, решив на радостях, что этих денег никто не хватиться. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 43-летний судимый мужчина. На момент задержания он успел все потратить все.

Похожий случай произошел 17 марта у банкомата на улице Терешковой, где забывчивый 37-летний липчанин оставил в ячейке 18 000 рублей. Деньги забрала подошедшая после 32-летняя дама.

По каждому факту кражи возбудили уголовные дела, всем «везунчикам» по части 2 статьи 158 УК грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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