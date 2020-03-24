Улицы Липецка очищают от зимнего песка и пыли 6 «Бродвеев» и пылесос
Коммунальные службы вышли на дороги Липецка, чтобы очистить их от остатков песка, который сыпали зимой, и прошлогодней пыли. Санитарную очистку дорог и тротуаров проводят рабочие и специальная техника.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, днем на улицы выходят 5-6 подметалок «Бродвей», но влажная уборка ночью из-за морозов пока не проводится. Как только заморозки отступят, дороги будут поливать круглосуточно.
А пока ночью на улицы выезжает машина-пылесос. Дороги у бордюров убирают рабочие, которые за смену вывозят до 50 тонн мусора и грязи.
– Период межсезонья в части содержания дорог – не менее сложная пора, чем зима, – поясняет заместитель начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александр Татьянин. – По контрактам зимний период заканчивается 15 апреля, но уже приступили к переоборудованию техники на летнюю комплектацию.
ИСТОЧНИК KP.RU