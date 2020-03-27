Нерабочая неделя в Липецке: прямую линию с мэром перенесли из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T12:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Прямая линия с мэром Липецка не состоится в назначенную дату. Напомним, она должна была пройти 2 апреля. Общение с липчанам в онлайн-формате перенесли на неопределенный срок. Причина - осложненная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. О дате и времени прямой линии сообщат позже.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прием вопросов и предложений от липчан продолжается. Их можно присылать на электронную почту vopros@lipetskcity.ru, либо писать в комментариях в инстаграме Евгении Уваркиной или в группе администрации в соцсетях. В сообщениях следует указать ФИО, возраст и район проживания.

К этой пятницу, 27 марта, от жителей областного центра поступило более 300 обращений. Основные темы - ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог, экология и тд.

ИСТОЧНИК KP.RU