Из-за нового случая коронавируса ищут таксистов, которые развозили пассажиров автобуса «Липецк – Москва»

1 Апр 2020 2020-04-01T11:42:22+03:00

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В Липецкой области ищут таксистов, которые развозили пассажиров автобуса «Москва – Липецк» вечером 28 марта. Напомним, что диагноз подтвердился у жителя области, который приехал тем рейсом и вышел на станции «Елец». Сейчас, 1 апреля, количество зараженных коронавирусом в Липецке 8 человек. Власти уже уточнили, что нашли всех пассажиров того рейса, включая транзитных, которые вышли на других станциях.

Медики ищут таксистовФото: Скриншот сайта

Как оказалось, некоторые пассажиры того автобуса пользовались услугами такси. Об этом сообщают в соцсетях задонские медики.

– Уважаемые водители такси нашего города, 28 марта кто-то из вас забирал людей, которые прибыли к нам с работы из Москвы, – говорится в сообщении. – Убедительная просьба, отзовитесь есть большая вероятность заболевания. Подумайте, что будит с вами и вашими близкими.

Врачи призывают людей обследоваться и не дать опасному вирусу распространиться по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU